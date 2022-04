Tilbage efter et halvt år

Efter et sandt skadesmareridt kan Mikkel Damsgaard vende tilbage i kamp, når Sampdoria møder Salernatina

Han har formentlig aldrig været så glad for at sidde på bænken.

For første gang siden 3. oktober 2010 er Mikkel Damsgaard i Sampdorias kamptrup, når mandskabet senere lørdag støder sammen med Salernatina i Serie A.

Den 21-årige danske landsholdsspiller må godt nok affinde sig med en plads blandt de øvrige indskiftere på stolerækkerne, men mon ikke han accepterer det i dagens anledning.

Tilbage i oktober måtte Damsgaard forlade VM-kvalifikationskampen mod Østrig kort før pausen med en skade, og siden viste det sig, at han var blevet angrebet af en bakterie i knæet.

Det har nu taget over 170 dage at få klaret på et hospital i Danmark.

I marts oplyste Sampdoria, at han var klar til at indgå i træning igen, og i den anledning satte han ord på returen til klubbens tv-kanal.

- Jeg har savnet Italien og det gode vejr, så jeg er meget glad. Jeg har fået meget støtte fra min familie og mine holdkammerater, og det har givet mig lyst til at arbejde endnu hårdere, fordi de sagde, at de ikke kunne vente med at se mig igen, fortalte Damsgaard.

Inden skaden nåede Damsgaard i denne sæson at spille otte kampe for Sampdoria.

Han skiftede fra FC Nordsjælland i sommeren 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Her er fremtidens Brøndby-stjerner