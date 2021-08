Tilbyder sin danske stjerne: Kom og køb Damsgaard

AS Roma behøver tilsyneladende ikke anstrenge sig synderligt, hvis Serie A-klubben vil have den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard, som til daglig spiller i Sampdoria, til hovedstaden.

I et interview med Corriere dello Sport tilbyder Sampdoria-præsident Massimo Ferrero nærmest danskeren til Roma, som Ferrero er fan af.

- Damsgaard er den midtbanespiller, Roma har brug for. Hvis de ringer til mig, når vi til enighed, siger han til avisen ifølge Reuters.

Mikkel Damsgaard tiltrak sig stor opmærksomhed under EM-slutrunden, hvor han med to mål og flere nøgleaktioner var en vigtig mand for Danmark.

Han scorede blandt andet et imponerende frisparksmål i semifinalenederlaget til England.

- Han er bedre end Xhaka (Granit Xhaka, red.). Han er en spiller med stor kvalitet og kan også spille på midtbanen. Lad os sætte os og snakke, bare ring til mig, og så finder vi en løsning. Xhaka tager ikke til Roma, så de skal bruge en anden midtbanespiller.

- Jeg vil gerne have, at han tager til Roma. Jeg er Roma-fan, og Damsgaard vil være en fantastisk spiller at hente, lyder det noget usædvanligt fra præsidenten ifølge Reuters.

Det er ikke engang et år siden, at 21-årige Damsgaard skiftede FC Nordsjælland ud med Sampdoria. I sin første sæson i den bedste italienske række fik han spilletid i 35 kampe.

Roma trænes af portugiseren José Mourinho, der i den forgangne sæson havde danske Pierre-Emile Højbjerg under vingerne i Tottenham.