Tilliden er væk

Transfervinduet i januar kan næsten ikke komme hurtigt nok for Christian Eriksen, der efterhånden er røget helt ud i kulden i Inter.

Her er cheftræner Antonio Conte mildest talt ikke den store fan af sin danske midtbanespiller, der må se længere og længere efter spilletiden,

Lørdag aften kom Eriksen ind som den sidste af fem indskiftere, da Milano-klubben hjemme besejrede Bologna, der var uden en skadet Andreas Skov Olsen, 3-1.

Det skete i tillægstiden, hvor det lige blev til tre minutter, og dermed er det blevet til beskedne otte minutter for Christian Eriksen i de seneste fire Serie A-kampe.

Tre minutter blev det til. Foto: Ritzau Scanpix

Det er kun få dage siden, at Inter-direktør, Giuseppe Marotta, gjorde det klart, at fremtiden ser ud til at være kort for danskeren i klubben.

- Kodeordet er 'funktionalitet'. Fodbold er rig på disse situationer, hvor spillere bliver købt, og det viser sig, at de ikke fungerer i det taktiske system eller den klub, de er hentet til, lød det fra chefen.

Christian Eriksen og Antonio Conte har været et dårligt match. Foto: Ritzau Scanpix

Og lørdagens kamp peger ikke i retning af, at Conte tror på, at Eriksen kan fungere i sit system.

Her sørgede Romelu Lukaku og Achraf Hakimi, sidstnævnte med to scoringer, for sejren, mens Emanuel Vignato reducerede for gæsterne.

Inter har 21 point for 10 kampe og to point op til lokalrivalerne fra AC Milan, der ligger på førstepladsen.

