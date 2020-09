Titel-bommert: - Undskyld, Diego Maradona

Diego Maradona bryder sig slet ikke om, at Napoli har glemt 30-års-jubilæet for den legendariske Super Cup-triumf på 5-1 mod Juventus

Ikke siden 1990 har Napoli vundet det italienske mesterskab. Samme år år - den 1. september - vandt syditalienerne også den italienske Super Cup, hvor man som mester bankede pokalvinderen fra Juventus med ydmygende 5-1.

Diego Maradona var naturligvis den store frelser for Napoli dengang, og derfor er der også vægt bag ordene, når han nu føler sig glemt af klubben, der ikke har hyldet datidens stjerner for jubilæet.

- Jeg har stadig tid. I dag er det 30-års-dagen for Super Cup-kampen 1990, som vi vandt 5-1 mod Juventus.

- Jeg er ked af, at folk i dag ikke husker disse resultater, der gjorde os store. Jeg siger dette til mig selv og mine kompagnoner, der skrev historie for mit elskede Napoli, skriver Maradona på Instagram.

Her smider han også et flot foto af det legendariske Napoli-hold i de lyseblå Mars-trøjer.

Og der skulle ikke gå mange timer, før der kom en officiel melding fra Napoli.

- Maradona har ret. Vi glemte at huske sejren i Super Cup mod Juventus i 1990. Vi manglede datoen for jubilæet. Vi husker alle vigtige datoer som denne! Vi undskylder til fans og Diego, skriver klubben.

Sådan husker vi Maradona i Napoli. Foto: FRANCO CASTANO'/Ritzau Scanpix

Og sådan ser han ud i 2020 i sit corona-trænertøj som træner for Gimnasia y Esgrima La Plata. Foto: Eva Pardo/Ritzau Scanpix

Se også: Færdig som træner: Olsen havde styret Bayern

Se også: Derfor får Allan Simonsen nej

5-1-sejren i 1990 kom i hus med spillere som Ciro Ferrara, Massimo Crippa, Fernando De Napoli, Andrea Silenza og brasilianerne Alemao og Careca på banen. Og så selvfølgelig Maradona som anføreren med 10-tallet.

For Juventus scorede Roberto Baggio før pausen, men her var man alligevel bagud med 1-4 efter to scoringer af Silenzi, en enkelt af Crippa og en enkelt af Careca, der også lukkede kampen til 5-1 i anden halvleg.

Juventus havde Stefano Tacconi på mål, mens navne som Marocchi, Casiraghi og Schilacci også vækker genklang hos mange fodboldfans. Og så var brasilianske Julio Cesar og tyske Thomas Hässler med som de to udlændingen i ydmygelsen.

Napoli har siden dengang vundet pokalturneringen tre gange i 2012, 2014 og igen i 2020, men siden 1990 har man hverken vundet mesterskabet og heller ikke den Super Cup, som Napoli i disse dage altså havde glemt alt om at hylde for 30-års-jubilæet.

Helt glemt er Maradona da ikke i Napoli...Fotos: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

