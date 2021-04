Tomme tribuner afslører blasfemiske råb i italiensk fodbold

Flere fodboldspillere har i denne sæson raget karantæner til sig for blasfemi i den italienske Serie A.

Tomme tribuner under coronapandemien har gjort det nemt at opsnappe, hvordan spillerne ytrer sig inde på banen, og flere gange har der været knapt så heldige udbrud af religiøs karakter.

Det er årsagen til, at Juventus' reservemålmand Gianluigi Buffon er i karantæne, når klubben lørdag møder Torino i Serie A.

Tilbage i december råbte den 43-årige målmand ord, der kunne tolkes som en hån mod gud, til holdkammeraten Manolo Portanova. Det skete i en 4-0-sejr over Parma.

Buffon fik en bøde på 5000 euro (37.000 kroner) af Det Italienske Fodboldforbund, og for nylig lagde appeldomstolen en karantænedag oveni den økonomiske sanktion.

Buffon blev straffet for at have anvendt ordet 'dio' (det italienske ord for gud, red.), men forsvarede sig med, at han rent faktisk havde sagt 'zio', som på dansk betyder onkel.

Veteranmålmanden, der har rekorden for flest kampe i Serie A med mere end 650, er langt fra den eneste, der er blevet ramt af sanktioner for blasfemi i denne sæson.

I december blev Bryan Cristante fra AS Roma idømt karantæne på grund af et udbrud, efter at han havde scoret et selvmål.

I februar faldt hammeren over Lazio-spilleren Manuel Lazzari, da et tv-kamera fangede ham med en uheldig kommentar i anden halvleg, da Lazio tabte til Inter.

Den italienske praksis med at straffe for blasfemi inden for fodbolden har altid eksisteret.

Der har været perioder, hvor der er blevet set mere lempeligt på blasfemi, og så har der været perioder, hvor den religiøse sag har fået ekstra fokus.

Som i 2010 hvor den daværende præsident i fodboldforbundet, Giancarlo Abete, opfordrede dommere til at udvise spillere, hvis de kom med blasfemiske ytringer inde på banen.

Den første kendte blasfemiepisode i italiensk fodbold er fra 1975 i en kamp mellem Como og Juventus.

I en intens afslutning på kampen, der endte 2-2, fik Comos anfører, Claudio Correnti, en advarsel for blasfemi. Episoden klistrede til ham, da han 35 år senere i 2010 blev interviewet af en lokal avis.

- Jeg havde foretrukket, hvis man huskede, hvad jeg bedrev som fodboldspiller.

- Det var som om, at jeg var den eneste person i Italien, der havde sagt noget blasfemisk, sagde Correnti dengang til lokalavisen Corriere di Como.