Topholdene sejrer på stribe i Serie A

Juventus er stukket af i toppen af den italienske Serie A efter lørdagens 2-0-sejr ude over Udinese, men de øvrige tophold fulgte godt med søndag.

Nummer to, tre og fire i ligaen, som er Napoli, Lazio og Sampdoria, vandt alle deres kampe søndag.

Napoli besejrede hjemme Sassuolo med 2-0 og er på andenpladsen nu noteret for 18 point efter 8 kampe. Juventus har efter otte sejre i træk i denne sæson 24 point på førstepladsen.

En fejlaflevering i Sassuolos forsvar blev kostbar, da Napolis Adam Ounas udnyttede fejlen til at bringe hjemmeholdet foran 1-0 efter tre minutter.

Der blev ikke scoret flere mål i første halvleg, men publikum fik en smuk scoring at se efter 72 minutter.

Napoli-angriberen Lorenzo Insigne viste sublim sparketeknik, da han hamrede bolden over i det lange hjørne til slutresultatet 2-0.

Tidligere søndag vandt AC Milan med 3-1 på hjemmebane over Chievo.

Milan-angriberen Gonzalo Higuain scorede de to første mål i første halvleg - begge efter kvikke oplæg fra Suso.

Milan vandt også med 3-1 hjemme over Chievo. Gonzalo Higuain scorede de to første mål. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

I anden halvleg bragte Milans midtbanespiller Giacomo Bonaventura hjemmeholdet foran med 3-0 på et langskud, inden Chievo-angriberen Sergio Pellissier fik pyntet på nederlagets størrelse til slut.

Lazio vandt 1-0 hjemme over Fiorentina i det, der kunne have været et danskeropgør.

Men backen Riza Durmisi var skadet hos Lazio, mens den tidligere Brøndby-strateg Christian Nørgaard endnu en gang sad på bænken i hele kampen for Fiorentina.

Sampdoria snuppede en kneben 1-0-sejr ude over Atalanta på et mål af Lorenzo Tonelli efter 76 minutter. Joachim Andersen spillede hele kampen i det centrale forsvar for Sampdoria.

Lazio har på tredjepladsen 15 point, mens Sampdoria har 14 point på fjerdepladsen.

AS Roma, som lørdag vandt 2-0 ude over Empoli, er placeret på femtepladsen med 14 point, men romerne har en dårligere målscore end Sampdoria.

