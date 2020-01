Topholdet dummer sig

Se også: Var det afskedskampen? Eriksen enig med Inter

Inter skabte lørdag et forspring fra førstepladsen i Serie A, men det var efter en slem omgang, hvor 1-1 blev resultatet hjemme mod Atalanta.

Inter var foran 1-0 længe, men gæsterne udlignede et kvarter før tid, og Atalanta tillod sig endda at misbruge et straffespark to minutter før tid.

Resultatet betød, at Antonio Contes tropper nåede på 46 point foran Juventus, der for en kamp færre er et point efter på andenpladsen.

Nedtur for Conte - der var ellers dækket flot op på San Siro. Fotos: ALESSANDRO GAROFALO/Ritzau Scanpix

På tredjepladsen ligger Lazio med 42 point for en kamp færre end Inter, efter at Lazio satte klubrekord med sin tiende ligasejr i træk, da Napoli blev slået 1-0.

Lazios hidtidige rekord lød på ni ligasejre i træk i sæsonen 1998-99, da svenske Sven-Göran Eriksson var træner.

Sejren over Napoli blev sikret takket være Ciro Immobiles scoring otte minutter før tid, og humøret er da også højt i Rom-klubben hos træner Simone Inzaghi.

- Vi indledte sæsonen med at smide nogle point i både Serie A og Europa League, men vi har hele tiden troet på det, vi laver, og vi har tænkt, at resultaterne nok skulle komme.

- Jeg troede ikke, at vi ville vinde ti kampe i træk, men jeg har ønsket mine spillere tillykke med de seneste tre måneder, og jeg har sagt til dem, at de skal fokusere på den næste kamp, siger Inzaghi ifølge Reuters.

I Milano kom Inter foran 1-0 allerede i det fjerde minut.

Lautaro Martinez fik vristet sig fri efter et oplæg fra Romelu Lukaku, og argentineren sendte bolden i mål.

Allerede efter et halvt minut havde Lukaku forsøgt sig med en afslutning på den ene stolpe, men der blev fløjtet for offside i situationen.

Resten af første halvleg var en ganske lige affære, og det samme var billedet i anden halvleg.

Inter holdt længe kursen mod sejren, men i slutfasen kom der gang i sagerne.

I det 76. minut fik Atalantas Robin Gosens kastet sig frem og sendt bolden i mål til 1-1.

Alejandro Gomez hamrede bolden på overliggeren for Atalanta fem minutter før tid, hvor kampen var på vippen, og Inter også truede i den anden ende.

To minutter før tid havde Atalanta så alletiders mulighed for at sikre sejren, men Luis Muriel misbrugte sit straffespark, og det endte med en deler.

Her ankommer Simon Kjær