Topklub jagter Mæhle

Det store gennembrud i Atalanta er udeblevet, og nu kan tiden i Bergamo være forbi for Joakim Mæhle.

Ifølge det lokale medie Tutto Atalanta vil den engelske storklub West Ham United med David Moyes i spidsen nemlig købe den danske landsholdsback.

25-årige Mæhle bliver dog langtfra billig at hente for London-klubben.

Ifølge mediet kræver Atalanta lige knap 150 millioner kroner for Joakim Mæhle, til trods for at danskeren ikke er fast inventar i startopstillingen på Gian Piero Gasperinis holdkort.

Selvom Mæhle ikke spiller hver gang for Atalanta, har Gasperini flere gange slået fast, at danskeren er en vigtig mand i truppen, og håber, at han kan præstere lige så godt for Atalanta, som han gør for landsholdet.

Hvis skiftet til West Ham skulle blive en realitet, kommer Mæhle til at kæmpe med spillere som Vladimir Coufal, Arthur Masuaku, Aaron Cresswell og Ben Johnson om spilletid for The Hammers.

Nordjyden har i skrivende stund spillet 60 kampe for Atalanta, hvortil han har scoret tre mål og lavet fire assists.

