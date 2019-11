Toptræner truet: Fik brev med patron

Inter-træner Antonio Conte har for nogle dage siden ifølge avisen Corriere Della Sera modtaget trusler fra en anonym person. Politiet er på sagen og holder nu ekstra godt øje med træneren

Inter-træner Antonio Conte er ifølge Corriere della Sera kommet under politibeskyttelse, efter han har modtaget trusler fra en anonym person.

Den italienske avis skriver, at den tidligere italienske landstræner for nogle dage siden modtog et brev med en række trusler og en patron.

Conte har naturligvis anmeldt det til politiet, som lige nu holder ekstra godt øje med den kendte fodboldtræner.

Som følge af truslen kører patruljevogne nu ofte end normalt forbi Contes hjem i Milano og Inters træningsanlæg.

At sende trusler og en patron er en velkendt måde at skræmme folk på i Italien, og flere politikere har for nylig fået lignende breve.

Italiensk politi mener ifølge Corriere della Sera, at det formentlig er en sindsforvirret person, der står bag brevet til Conte.

Vurderingen skulle være, at sådanne personer stort set aldrig fører deres trusler ud i livet, og derfor er der teknisk set tale om en overvågning i Contes tilfælde.

Antonio Conte har haft en flot trænerkarriere i Juventus og Chelsea og har også haft succes som landstræner.

Han har siden i sommer stået i spidsen for Inter, der aktuelt indtaget andenpladsen i Serie A bare et point efter Juventus.

