Toptræner tvunget væk: Kræften er tilbage

Sinisa Mihajlovic har fået et tilbagefald og skal igen behandles for sin leukæmi

For halvandet år siden kunne Bolognas træner Sinisa Mihajlovic glæde sig over, at en knoglemarvstransplantation havde gjort det af med hans kræftsygdom.

Nu må den tidligere Roma-, Lazio-, og Inter-stjerne dog igen holde pause fra trænergerningen, fordi han har fået et tilbagefald, som kræver behandling.

Det oplyser Bologna på sin hjemmeside, hvor serberen også selv er citeret.

- Man kan sige, at sygdommen er modig, at den kommer tilbage for at bekæmpe sådan en som mig igen. Jeg er her, og hvis første lektion ikke var nok, vil jeg give kræften endnu en. Livet består af op- og nedture. Man kan falde, men man må finde styrken til at komme op igen.

- I begyndelsen af næste uge vil jeg tage fri noget tid for at blive indlagt på Sant'Orsola. Jeg ved, at jeg er i gode hænder. Modsat for to et halvt år siden er jeg rolig.

- Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og det gør situationen anderledes. Jeg håber, det går hurtigt, siger 53-årige Mihajlovic, der står noteret for 63 landskampe for det daværende Jugoslavien.

Det er uvist, hvor længe han skal holde pause. Han fik diagnosticeret leukæmi i 2019 og var efterfølgende indlagt på en specialklinik i tre måneder.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det går hurtigere, men jeg kommer til at misse nogle kampe, forklarer han.

Bologna er i skrivende stund nummer 12 i Serie A.

Ud over den italienske klub har han en fortid som træner i klubber som portugisiske Sporting, Torino, AC Milan, Sampdoria, Fiorentina samt det serbiske landshold.