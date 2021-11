Toptrænere lodret uenige efter storkamp

Selv om Stefano Piolis mandskab søndag tabte point for blot anden gang i denne sæson, var der alligevel rosende ord fra AC Milan-træneren efter 1-1-kampen mod Inter.

- Glasset er halvt fyldt. Det var en kompliceret kamp. I sidste ende var det en positiv præstation mod et stærkt hold. Og vi viste, at vi også er stærke, siger Pioli til streamingtjenesten DAZN.

- Vi var modige. Især i den defensive fase. Vi angreb med mange spillere i første halvleg og viste stor lyst til at hive et godt resultat hjem. Kun os og Napoli er stadig ubesejrede i de bedste europæiske ligaer, påpeger han.

AC Milan er fortsat nummer to i den italienske Serie A med 32 point. Napoli ligger på førstepladsen med samme antal point, men en bedre målscore. De forsvarende mestre fra Inter ligger på en tredjeplads med 25 point.

Pioli og Inzaghi hilser på hinanden før kampen søndag aften. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Der var meget på spil for både AC Milan og Inter søndag. Milan havde chancen for at komme ti point foran rivalerne fra Inter, mens sidstnævnte desperat havde brug for point for at holde drømmen om at forsvare mesterskabstitlen i live.

Fortjente mere

Inter-træner Simone Inzaghi ser derfor også 1-1-resultatet i et lidt andet lys end Stefano Pioli.

- For os er glasset halvtomt. Med de chancer, vi skabte, og med straffesparket, vi missede, fortjente vi mere, siger Inzaghi til DAZN.

Det sker med henvisning til, at Milan-målmand Ciprian Tatarusanu reddede Lautaro Martínez' straffespark i første halvleg.

- Men vi var oppe imod et fantastisk hold, som fortjent ligger i toppen af tabellen. Vi sakker bagud, men der er stadigvæk tid, og kampe som denne gør os mere selvbevidste, tilføjer han.

Inters mål kom på et straffespark i det 11. minut, mens Milans mål seks minutter senere var et selvmål af Stefan de Vrij.