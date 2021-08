Tordner mod hjerteklubben: - De svigtede mig

Viktor Fischer blev ikke den belgiske klub Royal Antwerps mest overraskende transfer denne sommer. Den titel går til belgieren Radja Nainggolan.

Midtbanestjernen fik efter kontroverser med Inter revet sin kontrakt over, så han kunne spille for sin tidligere klub Cagliari, en klub han med stor succes har repræsenteret i tre perioder - senest på en kort lejekontrakt i forårssæsonen.

Det var derfor forventeligt, han skulle skrive kontrakt med Cagliari, men pludselig kom klubben fra Sardinien på andre tanker.

- De svigtede mig

Det var en åbenmundet Nainggolan, der til det sardinske lokalmedie Unione Sarda forklarede sig.

- Cagliari var min førsteprioritet. Jeg var klar til at opgive mange penge for at underskrive den kontrakt, men klubbens præsident og direktør blev pludseligt stille. De svigtede mig

- Jeg er ked af det. Jeg har gjort så meget for at kunne vende tilbage i den trøje. De har glemt, hvor meget denne klub betyder for mig. Desværre glemmer mennesker hurtigt i fodboldverdenen, sagde en åbenmundet Nainggolan.

Nainggolan i Intertrøjen. Foto: Jonathan Moscrop, Ritzau Scanpix

De tre ophold i Cagliari har haft forskellige årsager, da han i sommeren 2019 vendte tilbage til klubben, var det en tragedie, der var årsagen til belgierens tilbagevenden.

Hans kone, Claudia, var blevet ramt af kræft, og derfor vendte belgieren tilbage til hendes føde-ø Sardinien.

Den 34-årige midtbanespiller har spillet over 400 kampe i Serie A.

