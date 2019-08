Tordner mod klubben: I kostede ham et skifte!

Robin Olsen ser ikke ud til at have en fremtid i AS Roma, og svenskeren så ud til at være på vej til fransk fodbold denne sommer, hvor Montpellier var meldt interesserede.

Det skifte kom dog ikke på plads, og i stedet hentede Montpellier argentinske Geronimo Rulli i Real Sociedad. Ifølge italienske medier var Robin Olsens agent, Hasan Cetinkaya, skyld i, at skiftet til Montpellier glippede, men det afviser han selv i et interview med Aftonbladet.

- For det første har jeg aldrig mødt dem, siger agenten og tilføjer, at Roma selv var skyld i det:

- Jeg har ikke været der eller mødt nogen fra klubben. Jeg har aldrig talt med nogen i klubben, hverken om løn eller kompensation. Roma har selv formået det med en masse af deres egne agenter. Roma har ødelagt aftalen, fordi de har krævet for meget til disse agenter. Desværre er det sådan, det fungerer i Italien. Det eneste, jeg sagde til Roma, var, at han ved et salg ikke skulle miste en eneste krone af sin løn.

Agenten forklarer samtidig, at det vigtigste er at finde en klub, hvor Robin Olsen kan være førstevalget på målmandsposten. Og Hasan Cetinkaya afviser, at Robin Olsen skulle have takket nej til et skifte til Benfica, som Corriere dello Sport ellers har skrevet.

Robin Olsen, 29 år, stod i sidste sæson 35 kampe for Roma, hvor han har kontrakt indtil sommeren 2023.

