Total nedsmeltning i vanvidskamp

Husk, at du kan se samtlige kampe fra Coppa Italia eksklusivt hos Ekstra Bladet her.

Coppa Italia viste sig fra den mest dramatiske side, da Napoli og Fiorentina torsdag tørnede sammen.

Med syv mål, tre røde kort, sen overtidsscoring og forlænget spilletid, havde det dramatiske opgør stort set alt.

Efterfølgende var Viola-træner Vincenzo Italiano helt rundt på gulvet, da han mødte journalisterne.

Hans tropper havde været foran, havde fået en mand smidt ud kort inden pausen, var kommet foran, havde set modstanderen få to røde kort - og alligevel måttet æde en meget sen udligning i overtiden.

Først i overtiden blæste vinden for alvor Fiorentinas vej med hele tre scoringer mod et træt Napoli-hold.

- Det var en rigtig kamp i 1. halvleg, men så skete alting. Det var bare en skør kamp med røde kort og usædvanlige situationer. Da det var 11 mod 11, spillede vi rigtig godt, opsummerede han.

Brokkede sig ikke over rødt kort

Det begyndte med Bartlomiej Dragowski, Fiorentinas polske målmand. Han var den første spiller til at forlade banen før tid, da han slet ikke fik kommunikeret med højreback Lorenzo Venuti og derfor var nødt til at stille sig i vejen for Eljif Elmas, der var på vej alene ned mod et tomt Fiorentina-mål.

Det var i 1. halvlegs overtid, og stillingen var 1-1.

Polakken vidste godt, hvad klokken havde slået, da kampens dommer Giovanni Ayroldi blæste i fløjten, og målmanden brokkede sig ikke, da det røde kort blev hevet op af lommen.

Trods en mand i undertal fik Fiorentina bragt sig på 2-1 i 57. minut, og så sled hjemmeholdet ellers med at få udnyttet overtallet til at få udlignet.

Det gik ikke så godt. Og da mexicanske Hirving Lozano, 20 minutter efter han var kommet på banen, fik direkte rødt for en grim tackling på Nicolas Gonzalez, så det for alvor tungt ud for hjemmeholdet.

Endnu værre blev det for Napoli, da Fabian Ruiz i overtiden måtte trække i nødbremsen for at stoppe en kontra. Det kostede ham sit andet gule kort - og altså exit.

Så var de nede på ni mand.

Alligevel fik de tvunget kampen i forlænget spilletid, da Andrea Petagna fik udlignet fra tæt hold langt, langt, langt inde i dommerens tillægstid.

'Der var så mange graverende fejl'

Ikke så svært at forestille sig, hvor forløsende det må have været på Stadio Diego Armando Maradona torsdag aften...

Festen varede dog ikke ved. I de to 15 minutter-lange halvlege havde gæsterne fra Firenze mest overskud og kom på 3-2, netop som 1. halvleg var ved at slutte. Efter sideskiftet knækkede filmen for de ni Napoli-spillere, der to gange måtte se Fiorentina score.

- Kampen så ud til at være slut. Man kan jo ikke gå i overtid på den måde. I forhold til vores røde kort, misforstod Dragowski situationen. Den slags sker, og det lærer han af, sagde Italiano.

- Det var en kamp med så mange graverende fejl, men jeg er glad for, at vi er i kvartfinalen, nærmest sukkede Italiano.

Det kan man roligt sætte sig ind i.