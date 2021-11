Total nedtur for Simon Kjær og Milan

Efter en forrygende sæsonstart i Serie A er AC Milan kommet ned på jorden igen i de seneste runder.

Søndag tabte milaneserne hjemmekampen mod Sassuolo med 1-3 og mistede et skridt i ligaens topstrid.

Efter 14 kampe ligger Milan stadig side om side i toppen med Napoli, som dog kan bringe sig selv alene i spidsen senere søndag i hjemmekampen mod Lazio.

Danmarks landsholdsanfører, Simon Kjær, var uheldig at blive noteret for et selvmål, men han kunne dog ikke klandres for, at bolden blev sparket ind på ham foran målet.

Milan havde ellers fået en god start på opgøret, da Alessio Romagnoli bragte hjemmeholdet på 1-0 efter 20 minutter, men Gianluca Scamacca udlignede blot tre minutter senere.

Foto: Isabella Bonotto/AFP/Ritzau Scanpix

Den halve time var netop rundet, da Simon Kjær blev noteret for selvmålet til 1-2, der også blev pausestillingen.

Efter pausen jagtede Milan udligningen, men i stedet slog Sassuolo til og scorede til 3-1.

Den italienske landsholdsangriber Domenico Berardi driblede sig på skudhold og udplacerede Milan-keeper Mike Maignan.

Milans jagt på point fik endnu et knæk i det 77. minut, da Alessio Romagnoli fik rødt kort for en nødbremse.

Milan kom da heller ikke nærmere, og holdet har nu tabt de to seneste ligakampe og har blot hentet et point i de seneste tre kampe.

Sassuolo hentede sin første sejr i fire runder og rykkede op på 12.-pladsen med 18 point.