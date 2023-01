Totti undersøges for hvidvaskning

Den tidligere fodboldspiller bliver undersøgt for at stå bag 'mistænkelige transaktioner'

Han har været på avisforsider et hav af gange, Francesco Totti, men denne gang er det bestemt ikke en positiv historie, som den tidligere italienske fodboldspiller ligger ansigt til.

Den italienske avis La Veritá skriver nemlig, at Totti undersøges for at være involveret i 'mistænkelige transaktioner', som sættes i forbindelse med hvidvaskning.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt også italienske Gazzetta dello Sport.

Totti menes at have overført 80.000 euro svarende til knap 600.000 danske kroner til en konto tilhørende en pensionist.

Og det har altså fået advarselslamperne til at blinke hos en antihvidvaskenhed.

Transaktionerne kan angiveligt spores til kasinoer i Monte Carlo og Las Vegas.

Eksperter kan dog ikke med sikkerhed sige, hvor pengene er havnet, skriver La Veritá.

