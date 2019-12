Traditionsklub på randen af konkurs

I 2013/14-sæsonen rykkede Catania ud af Serie A, og klubben har siden været igennem én lang nedtur.

Pr. dags dato befinder klubben sig i Serie C, hvor facit er en syvendeplads efter første halvdel af sæsonen. Klubben befinder sig således i det store felt af hold, der har mulighed for at rykke op via playoff-kampe.

Men det er end ikke sikkert, at Catania får lov til at spille sæsonen færdig.

Klubben er på randen af konkurs, og henover julen har man angiveligt bedt en række af klubbens største spillere om at finde nye arbejdsgivere, fordi man ikke længere har råd til at betale deres løn.

Resten af spillerne på førsteholdet er blevet tilbudt at fortsætte i klubben, men til en lavere løn, skriver La Sicilia, La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport.

- Catania har haft en kæmpe gæld i tre år nu. I denne sæson var truppen på papiret konkurrencedygtig, men omkostningerne er blevet for store. Eksempelvis er vores billetindtægter faldet fra 50.000 euro (ca. 375.000 kroner) til 7.000 euro (ca. 52.000 kroner) per kamp.

- Til trods for alt dette har Catania fortsat med de samme udgifter igennem tre år, og klubben blev aldrig straffet for problemer med økonomien. Hvis nogle af spillerne ikke forlader klubben til januar, får den store problemer, siger den tidligere Catania-direktør, Pietro Lo Monaco, til Radio Sportiva.

Catania har spillet 17 sæsoner i den bedste, italienske række. I fire tilfælde sluttede man på ottendepladsen - klubbens bedste placering nogensinde - senest i 2012/13-sæsonen.

