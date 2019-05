Træner færdig i storklub: - Jeg var nødt til det

Gennaro Gattuso forlader posten som cheftræner i AC Milan. Det oplyser han til den italienske avis La Repubblica.

- Det var ikke nemt at skulle forlade Milan. Men det var en beslutning, jeg blev nødt til at tage, siger Gattuso.

I denne sæson sluttede Milan på en skuffende femteplads, og det var sjette sæson i træk, at klubben ikke kvalificerede sig til Champions League.

41-årige Gattuso har stået i spidsen for Milan i de seneste 18 måneder, og i hele perioden har resultaterne været svingende.

I det første halve år førte Gattuso Milan til en sjetteplads i Serie A samt i finalen i Coppa Italia, hvor det blev til et nederlag til Juventus.

Denne gang var Milan en placering bedre i ligaen, men det var ikke nok til at gøre alle omkring klubben tilfredse.

Milan slog i sidste spillerunde i sæsonen Spal med 3-2, men det var ikke nok til at ende i top-4, der giver adgang til Champions League.

Milano-klubben, der ventes at bekræfte Gattusos afgang senere tirsdag, må nøjes med at spille i Europa League i næste sæson.

Gattuso spillede på den centrale midtbane for Milan i perioden fra 1999 til 2012. Han bidrog til, at klubben vandt to ligatitler og to af klubbens i alt syv Champions League-trofæer.

I 2006 blev Gattuso desuden verdensmester med Italien.

Milan ansatte Gattuso som træner i klubbens ungdomsafdeling i maj 2017. I november samme år blev han forfremmet til cheftræner som erstatning for Vincenzo Montella.

