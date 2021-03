Tragisk ulykke rammer storklub

Serie A-klubben SS Lazio blev onsdag aften ramt af en tragedie, da den 19-årige spiller Daniel Guerini omkom i en trafikulykke i Rom.

Det skriver klubben på Twitter.

Guerini var passager i en bil, der kolliderede med en anden bil, der blev kørt af en 68-årig mand.

Guerinis to medpassagerer, to venner, er begge fortsat i live men er indlagt på et hospital i ’kritisk tilstand’, som det formuleres. Den 68-årige mands kvæstelser er ifølge Gazzetta dello Sport af mildere karakter.

Barsk melding: Hold ham væk et år!

Yderligere detaljer om selve ulykken er endnu ikke offentliggjort.

Ulykken skete onsdag aften omkring kl. 20.

- Vi er I chok, præsidenten, mænd og kvinder i Lazio, samler sig omkring unge Daniel Guerinis familie, skriver Rom-klubben.

Daniel Guerini havde endnu sit gennembrud på øverste niveau til gode og havde de seneste par sæsoner tilbragt i Torino, Fiorentina og SPAL på lejeaftaler.

Fiorentina begræder også dødsfaldet på de sociale medier.

- Vi er chokerede og kede af Daniel Guerinis pludselige dødsfald. Et medlem af Fiorentinas ungdomsakademi i 2018/19 og 2019/20, skriver Viola.

Guerini returnerede til Lazio i januar.

Medie: Braithwaite på vej væk

Legenden væmmes over Chelsea

Uhyggelige billeder: Her kollapser stjernen