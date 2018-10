Transfer-sensation overgår Ronaldo: Udligner danskers utrolige mål-rekord

Du kan lige så godt begynde at øve dig i udtalen.

Krzysztof Piątek er lige nu i fuld færd med at tage den internationale fodboldverden med storm.

Den 23-årige angriber skiftede denne sommer fra polske Cracovia til italienske Genoa, og her han fået en helt fænomenal start på tilværelsen.

Scoringerne er simpelthen faldet i et ustyrligt tempo, og efter bare seks kampe i den bedste italienske række har Piątek allerede tangeret en 68 år gammel Serie A-rekord.

Her er de fem europæiske topscorere (Video: SNTV)

Ikke siden 1950 har en spiller nettet otte gange i sine seks første kampe i ligaen under en debutsæson. Det skriver BBC.

Dengang var det danske Karl Aage Hansen, som præsterede samme imponerende stime, da han spillede for Atalanta.

Den tidligere landsholdsspiller var forud for 1949/1950-sæsonen skiftet fra Huddersfield og lagde såmænd fra land med et hattrick mod Juventus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Krzysztof Piątek har på rekordtid taget Serie A med storm. Foto: Simone Arveda/AP

De italienske mestre har Piątek stadig til gode at møde i denne sæson. 20. oktober står han over for Juventus, der stod for sommerens mest spektakulære handel, da Cristiano Ronaldo blev hentet i Real Madrid for 100 millioner euro (ca. 750 mio. kr.).

Portugiseren har med sine foreløbige tre liga-træffere scoret under det halve antal gange end Genoas guldfugl, der måske bare får en enkelt sæson i sin nuværende klub, inden turen går videre.

For såfremt polakken fortsætter sin nuværende form, kan han meget vel selv snart være at finde på en lignende stor adresse som Ronaldo.

Hos Sky Sport Italia har der været skrevet om interesse fra FC Barcelona, ligesom tyske Bild har noteret, at Bayern München også har besigtiget den aktuelle Serie A-topscorer, der i populær tale naturligvis har fået tilnavnet 'den nye Lewandowski'.

Hverken den titel eller listen over mulige bejlere får imidlertid særlig stor opmærksomhed fra hovedpersonen selv.

I et interview fortæller angriberen, at han koncentrerer sig om Genoa og nyder sin flotte start, men ikke mener, at han kan sammenlignes med Polens altoverskyggende stjerne på landsholdet.

Piątek var selv end ikke udtaget til VM-truppen denne sommer.

Det fortæller lidt om, hvor hurtigt det er gået for manden, der kostede sin nuværende arbejdsgiver 4,5 millioner euro (ca. 33 mio. kr.) i sommerpausen, men nu menes at have mangedoblet den værdi.

Til sammenligning kostede Ronaldo mere end 20 gange så meget

Vi har testet FIFA 19 - her er de store ændringer

Her er han! Tag med på besøg hjemme hos Superligaens stjerneskud

Politiet bekræfter: Voldtægtssagen mod Ronaldo er genåbnet

Se også: FCK-helt bryder trist stime: - Tak for jeres kærlighed