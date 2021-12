Transferrekord: Mæhle får ny holdkammerat

Joakim Mæhle og co. styrkes med den offensive stjernespiller Jeremie Boga, der skifter til Bergamo-klubben fra Sassuolo

Den danske EM-darling Joakim Mæhle får sig en ny legekammerat fra januar af.

Atalanta har nemlig sprunget banken og kastet 22 millioner euro, svarende til godt 164 millioner danske kroner, efter den ivorianske midtbanespiller Jeremie Boga.

Det bekræfter den anerkendte fodboldjournalist Fabrizio Romano på sin Twitter.

Jeremie Boga skiftede permanent til Sassuolo i 2018 for godt 75 millioner kroner efter en håndfuld lejeophold hos blandt andet Granada og Birmingham.

Det tidligere Chelsea-talent har de seneste år udviklet sig til en profil i Serie A, hvor det blandt andet er blevet til 18 mål og ti assists i 98 kampe for 'I Neroverdi'.

Den lynhurtige offensivspiller bliver Atalantas dyreste indkøb nogensinde og kommer derfor til at have et pres på sine skuldre fra de fanatiske Atalanta-fans.

Colombianske Luis Muriel har siddet på transferrekorden siden 2019, da han blev hentet i Sevilla for godt 158 millioner kroner.

'La Dea' indtager aktuelt den Champions League-givende fjerdeplads i Serie A og har fire point ned til Juventus på femtepladsen.

Atalantas næste opgave og potentielt Bogas Atalanta-debut er 6. januar, hvor Magnus Warming og Torino kommer på besøg i Bergamo.

