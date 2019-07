Tredje klub på to sæsoner: Dansk landsholdsspiller får ny klub

Andreas Cornelius skifter klub i Italien.

Den danske landsholdsangriber bytter Atalanta ud med Parma, hvor Cornelius har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024.

Det skriver Parma på sin hjemmeside.

Ifølge flere italienske medier betaler Parma, hvad der svarer til lidt over 52 millioner kroner for den 26-årige dansker.

Det danske medie Tipsbladet mener at vide, at FC København, der solgte Cornelius til Atalanta i 2017, via en videresalgsklausul indkasserer mellem en og to millioner kroner på angriberens skifte til Parma.

Cornelius nåede i sin første sæson i Atalanta at spille 31 kampe og score seks mål for klubben fra Bergamo.

I den forgangne sæson blev den næsten to meter høje angriber så lejet ud til franske Bordeaux. Her nåede han at komme på banen i 29 kampe, inden skader forviste Cornelius til tilskuerpladserne i det meste af foråret.

Karrierens gennembrud kom i FC København, hvor han i 2012/13-sæsonen med 18 mål blev topscorer i Superligaen og efterfølgende kåret som årets superligaspiller og årets mandlige talent ved Dansk Fodbold Award.

Efter den imponerende sæson blev Cornelius solgt til Cardiff, men opholdet i det walisiske blev ikke nogen stor succes, og han vendte i 2014 tilbage til den danske hovedstadsklub, med hvem han har vundet det danske mesterskab tre gange.

På det danske landshold er det blevet til 23 optrædener og 4 mål for Cornelius, der blandt andet var med ved sidste års VM-slutrunde. I år har han dog på grund af skader ikke været med i Danmarks fire kampe.

