Triumferer i straffe-drama

Finalen i den italienske pokalturnering Coppa Italia vil nok blive husket mere for de særlige omstændigheder og de tomme tribuner end som en stor fodboldoplevelse.

Men for Napoli vil trofæet også være vidnesbyrd om den første titel siden 2014.

Sejren blev sikret i en straffesparkskonkurrence, hvor napolitanerne var knivskarpe, mens to af Juventus-skytterne brændte.

Dermed må Juventus i første omgang satse på Serie A i kampen for endnu et trofæ. Her er fører holdet et point foran Lazio på andenpladsen.

