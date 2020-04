Trods 42 år: Juve klar med ny kontrakt

De kan ikke mødes og skrive under på en ny aftale i øjeblikket på grund af coronavirus-pandemien, men underskriften er det eneste, der mangler, før Gianluigi Buffons kontrakt med Juventus bliver forlænget.

Sådan skriver Tuttosport.

Ifølge det italienske medie blev Buffon enig med Juventus' klubpræsident, Andrea Agnelli, om en etårig forlængelse. Vilkårene i kontrakten er de samme som i hans nuværende aftale, melder mediet.

42-årige Gianluigi Buffon har i denne sæson ageret reservekeeper til Wojciech Szczęsny i Juventus, og det er blevet til i alt 11 kampe i denne sæson for den italienske målmandslegende. På cv'et har han 667 kampe for Juventus, mens han også har spillet mere end 200 kampe for Parma samt 25 for franske Paris Saint-Germain.

Tuttosport skriver desuden også, at Buffon ikke er afvisende for at fortsætte i 2021/22-sæsonen. Midtvejs i den sæson vil han fylde 44 år.

