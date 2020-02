Trods lang flirt: Derfor fravalgte han storklub

Historierne om en stævnemøderne mellem Christian Eriksen og Manchester United var vist sig at være rigtige nok, men Danmarks bedste spiller har efterfølgende til goal.com fortalt, at han aldrig rigtigt blev tændt på tanken om at flytte fra London til Manchester.

Efter næsten syv år i Tottenham ville danskeren heller have en ny oplevelse væk fra England.

Det endte som bekendt med Milano og Inter, men efter Christian Eriksens udmelding om et klubskifte efter det smertelige Champions League-finalenederlag til Liverpool kom klubber som Real Madrid, Paris Saint Germain, Juventus med flere på banen.

- Alt andet lige vil det have været nemmest at blive i Premier League, men jeg overvejede aldrig alvorligt at skifte til Old Trafford, fortæller Christian Eriksen om møderne med Manchester United.

Næste opgave for Christian Eriksen og hans nye manager Antonio Conte er det store Milano-opgør (Foto: AFP)

Det var faktisk en langvarig flirt, som stod på i to år, og derfor var ikke unaturligt, at Manchester United blev nævnt som favorit til at snuppe danskeren.

- Da Inter dukkede op, var det ikke svært at beslutte sig, fortæller Christian Eriksen, som kom til at koste den italienske storklub 150 millioner kroner at få væk fra London før kontraktudløbet.

- Det var ikke det bedste tidspunkt at forlade Tottenham på, fordi klubben i de seneste fem år ikke har været placeret som nu.

- CL-finalen var et stort øjeblik, men efter nederlaget var det som verdens ende, og flere af spillerne blev triste.

- Da den nye turnering hurtigt gav et par nederlag blev det til en ond spiral, fortsætter Christian Eriksen.

- Et januarskifte er ikke perfekt, men somme tider kommer tidspunktet.

- Du ankommer til et hold, som er sammenspillet og i samme form, så det handler om for mig at lære, hvordan holdet spiller, siger Christian Eriksen.

Det var et dårligt tidspunkt at forlade Tottenham, indrømmer Christian Eriksen (Foto: Ritzau Scanpix)

Inter vandt 'kampen' om danskerens underskrift, og han er hovedkulds blev kastet ud i en ny hverdag i Serie A.

Næste opgave er mødet med landsholdskollega Simon Kjær og ham der Zlatan søndag aften i det store Milano-opgør, Inter mod Milan på deres fælles hjemmebane Stadio San Siro.

Mens Inter er nærmest forfølger til førerholdet Juventus og inde i varmen til at spille en ny omgang Champions League, er Milan hægtet af.

Milan er lige nu placeret som nummer seks på en plads, som kun giver adgang til en kvalifikationskamp til Europa League.

