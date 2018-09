Trods rødt kort og manglende mål: Trøjesalget eksploderet

Sommerens helt store transfer var givetvis Cristiano Ronaldos skifte fra Champions League-vinderne Real Madrid til de italienske mestre fra Juventus.

Her har man senest kunne se stigninger på både Juventus' aktie og deres udvikling på de sociale medier, hvor man har fået millioner af nye følgere siden handlen faldt på plads.



Trøjesalget har man nu også fået tal på, og her kan Idealo Magazine og Tuttosport fortælle, at trøjesalget for de to seneste måneders salg af trøjer overstiger hele sidste sæsons.



Helt præcist er det også blevet til 145 procent mere end man gjorde i juli og august sidste sæson. Derudover er der også tale om, at det er Ronaldo-trøjen, der er den mest solgte overhovedet i Italien.



Udenfor den italienske grænse har Ronaldo-trøjen også været meget populær, og det bliver meldt, at det er den syvende mest købte trøje i både England og Spanien denne sommer, som sætter det hele lidt i perspektiv.



Det er desuden ikke kun Juventus, der har kunne mærke en fremgang. Blandt alle de øvrige Serie A-klubber har man denne sommer kunne mærke en stigning af trøjesalg på mere end 50 procent.



Ronaldo har dog ikke fået scoret for Juventus i en betydende kamp endnu, men han har chancen igen søndag eftermiddag klokken 15, hvor Juventus spiller mod Sassoulo på hjemmebane.

Se også: I sidste øjeblik: Storkampen afgjort af en-øjet angriber

Se også: Efter totalt kollaps: Eriksen-boss med overraskende melding

Se også: Totalt kaos: Italiensk liga stoppet omgående