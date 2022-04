Truede sin spiller med sko: - Jeg havde ikke andet

Salernitanas cheftræner var mildest talt oppe at køre under søndagens kamp i Serie A

Med bare fire runder igen er der benhård kamp om at blive i Serie A.

Alle tre hold under stregen har stadig muligheden for at klare frisag, og Salernitana tog et stort skridt, da det søndag lykkedes oprykkerne at besejre Fiorentina 2-1.

Undervejs stod det dog klart for alle, at Salternitana har en særdeles passioneret mand i trænersædet.

Lad os kalde ham det. Passioneret.

Ikke fyrig, arrig, hidsig eller andre negativt ladede udtryk. Han er passioneret.

Således tog han undervejs i kampen sin ene sko af, vinkede med den på en særdeles truende måde ind mod spillerne, inden han lidt senere kastede den gennem luften i frustration.

Milan Duric havde tidligt bragt Salernitana foran, inden Riccardo Saponara fik udlignet 20 minutter inde i 2. halvleg.

Det lykkedes dog hjemmeholdet at få alle tre point, da Federico Bonazzoli scorede til 2-1 med godt ti minutter igen.

Det var tredje sejr i træk efter 2-1 over Sampdoria og 1-0 over Udinese. Og dermed er der 'kun' tre point op til Cagliari på den rigtige side af nedrykningsstregen. Salernitana har tilmed en ekstra kamp i hånden.

Måske var det derfor, Davide Nicola smilede, da han efterfølgende mødte pressen og havde lidt svært ved at huske situationerne med skoen.

- Måske havde jeg en sten i skoen. På vores hjemmebane er det svært at høre hinanden på grund af tilskuernes begejstring, så man er nødt til at finde på andre måder at kommunikere på.

- Jeg havde ikke andet end skoen, og det var en måde at tiltrække spillernes opmærksomhed på, sagde han.

Ud over Atalanta i næste runde venter der nogle meget interessante kampe i nederste halvdel af ligaen mod Udinese, Venezia, Empoli og Cagliari, inden sæsonen er slut for Salernitana og Davide Nicola.

