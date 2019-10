Truet med pistoler: Fodboldstjerne overfaldet

Den tidligere Juventus-spiller Claudio Marchisio blev tirsdag aften udsat for et væbnet røveri i sit hjem uden for Torino. Røverne slap af sted med både penge og smykker

Den tidligere Juventus-stjerne Claudio Marchisio var tirsdag aften udsat for et væbnet røveri sit hjem uden for Torino.

33-årige Marchisio var sammen med sin kone Roberta i hjemmet i Vinovo, da de cirka halv otte blev overrasket af fire maskerede røvere.

De truede den tidligere Juventus-spiller og hans kone med to pistoler og en skruetrækker, og røverne slap af sted med både penge og smykker.

Ifølge sportsavisen La Gazzetta dello Sport var der tale om et ukendt, men stort udbytte.

De fire overfaldsmænd undslap i en bil, der var parkeret uden for det luksus boligkompleks i Vinovo, hvor den tidligere italienske landsholdsspiller bor.

Claudio Marchisio fik 55 landskamp for Italien. Her er han i duel med Niki Zimling i Parken. Foto: Jens Dresling

Ifølge La Gazzetta dello Sport tyder de første undersøgelser på, at Marchisios overfaldsmænd er af udenlandsk herkomst.

Røveriet har efter alt at dømme været ganske nøje planlagt, da man blandt andet skal have en kode for overhovedet at komme ind på området, der er udstyret med et sofistikeret videoovervågningssystem.

Claudio Marchisio fik tidligere på året sin aftale med Zenit Skt. Petersborg revet i stykker, og han vendte hjem til Vinovo.

I begyndelsen af oktober offentliggjorde han på en pressekonference på Juventus Stadium, at den aktive karriere var ovre.

