TV-ekspert fyret: - Giv ham 10 bananer

Italiensk fodboldjournalist er fyret som ekspert på tv, fordi han mente, at den eneste måde at stoppe Romelu Lukaku på var ved at give ham 10 bananer

To mål i tre kampe er det blevet til for Romelu Lukaku efter skiftet til Inter, men uden for banen har han haft det svært.

Først var der abelyde fra Cagliari-fansene, som Inter-fansene kun bakkede op, og nu har også en tv-ekspert talt racistisk om den belgiske angriber.

- Lukaku er et af de bedste indkøb, Inter kunne lave. Jeg ser ikke en spiller som ham på noget andet hold i Italien. Han er en af de stærkeste. Jeg kan virkelig godt lide ham, fordi han har den styrke. Han er en tvilling til Zapata i Atalanta. De har noget ekstra, som resten ikke har, og de scorer mål og trækker sit hold fremad. lød det ellers først rosende fra den aldrende fodboldjournalist Luciano Passirani.

Men så gik det galt i vurderingen på direkte tv i programmet Qui Studio a Voi Stadio.

- Den her fyr dræber dig i én-mod-én. Hvis du forsøger at udfordre ham, ender du i græsset. Enten bliver du nødt til at give ham 10 bananer, han kan spise, eller også...

Så blev han afbrudt, og han har siden fået besked om fra tv-programmets leder Fabio Ravezzani, at han ikke vil blive inviteret igen.

- Mr. Passirani er 80 år gammel, og til at komplimentere Lukaku brugte han en metafor, som viste sig at være racistisk. Jeg synes, det var total mangel på situationsfornemmelse. Jeg kan ikke tolerere nogen form for fejl, selvom det skete i momentet, siger Ravezzani ifølge The Guardian.

Lukaku har allerede scoret to gange for Inter. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Lukaku gjorde selv opmærksom på, at der var abelyde efter ham ude mod Cagliari...



Da Lukaku tidligere på sæsonen fik abelyde efter sig, og Lukakus egne Inter-fans efterfølgende fortalte, at det ikke var racistisk ment, så stod fodboldverdenen i kø for at tage afstand.

Blandt andet var den tidligere Premier League- og Bundesliga-bomber Demaba Ba fremme og fortælle, hvilket indtryk det gjorde på ham.

- Det her er årsagen til, at jeg besluttede ikke at spille der (i Italien, red.), da jeg havde muligheden for det. Jeg håber, at alle sorte spillere kommer væk fra ligaen. Det stopper selvfølgelig ikke deres idioti og had, men i det mindste rammer det ikke andre racer, skrev Ba, der nu er i tyrkiske Istanbul Basaksehir, på Twitter.

Romelu Lukaku brød igennem i Anderlecht, kom siden til Chelsea, West Bromwich, Everton og Manchester United, inden han i sommer skiftede til italiensk fodbold, hvor den nu står på Champions League-fodbold og åbningskamp mod Slavia Prag.

