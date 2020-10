Ude af isolation

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo kan igen snøre støvlerne og komme i kamp.

Portugiseren har fredag afleveret en negativ coronatest, oplyser arbejdsgiveren Juventus.

Det er 19 dage siden, at Ronaldo første gang blev testet positiv for coronavirus. Det skete på et tidspunkt, hvor angriberen var samlet med Portugals landshold.

Ronaldo missede dermed en landskamp mod Sverige, mens det på klubplan er mere end en måned siden, at han senest var i aktion.

Det var 27. september, da han scorede begge mål, da Juventus spillede 2-2 mod AS Roma.

Siden opgøret mod Roma har Ronaldo misset to kampe i Serie A mod Crotone og Verona. Begge kampe er endt 1-1.

Derudover er Cristiano Ronaldo også gået glip af to gruppekampe i Champions League mod Dynamo Kiev og FC Barcelona. Han var således ikke på banen, da Juventus tidligere på ugen tabte 0-2 til Barcelona med rivalen Lionel Messi på holdet.

Juventus møder søndag Spezia i Serie A.

