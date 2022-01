Udnytter FCK til at presse Skov Olsen-bejlere

FCK's interesse for Andreas Skov Olsen bliver af Bologna udnyttet til at få Rangers FC og andre interesserede klubber til at skride til handling omkring landsholdets topscorer fra VM-kvalen

Andreas Skov Olsen ser ud til at blive en af januars helt store transfersagaer i Europa.

Topscoreren fra landsholdets VM-kval er voldsomt ombejlet efter sine præstationer i rødt og hvidt, men samtidig er hans situation på klubplan så kompliceret, at han skal væk fra Bologna nu.

Lige før jul var Andreas Skov Olsen således placeret som højre back i Sinisa Mihajlovics opstilling i udekampen mod Sassoulo.

Det er en position, som den lynhurtige dansker er blevet placeret på flere gange i denne sæson.

Og det er totalt uholdbart for Andreas Skov Olsen, der blomstrer med landsholdet i en offensiv rolle - og visner i klubtrøjen.

Har droppet Olsens plads

Problemet for Andreas Skov Olsen er, at Sinisa Mihajlovic denne sæson er gået væk fra systemet med kantspillere, som har været som skræddersyet til Andreas Skov Olsen.

Det betyder, at danskeren er røget et hak længere tilbage på banen - og til tider er endt som angrebsback.

Danskeren bliver ofte brugt som angrebsback i Bologna. Foto: Lars Poulsen

Set i forhold til landsholdet, så vil den udvikling betyde, at Andreas Skov Olsen dermed vil blive skolet på samme måde som Joakim Mæhle i Atalanta.

Robert Skov prøvede noget tilsvarende i Hoffenheim, men det eksperiment er nu endt uforløst.

- Jeg har været glad for at være i Bologna, men jeg bliver også nødt til at tænke på mig selv og min udvikling.

- Jeg er 21 år gammel og vil bare gerne spille kamp hver weekend fra start og på en position, som jeg kan udvikle mig på i forhold til de styrker, jeg har på banen.

- Jeg er sikker på, vi nok skal finde en løsning på det snart, sagde Andreas Skov Olsen til TV2 i forbindelse med efterårets sidste landskampe i VM-kvalen.

Bologna udnytter FCK

Drømmen om at se Andreas Skov Olsen i FCK-trøjen fik fornyet liv søndag aften, da lokale medier i Bologna skrev løverne ind i opløbet omkring kantspilleren.

FCK har spillet med utallige spillere på højrekanten denne sæson. Jens Stage har været den mest benyttede på pladsen, mens 16-årige Roony Barghdji sluttede efteråret på pladsen.

Roony Barghdji er en af mange spillere, der er blevet brugt på højrekanten. Foto: René Schütze

Præcis Andreas Skov Olsen kommer med den gennembrudskraft, som FCK har savnet i lange perioder.

Løvernes interesse for kantspilleren har floreret siden sommeren, men alt tyder på, at Bologna lige nu udnytter interessen fra Parken.

Italienerne forsøger at presse andre bejlere til handling ved at bringe FCK i spil.

Rangers er på banen

Blandt de interesserede befinder sig Rangers FC fra Glasgow, lige som andre klubber, der begår sig internationalt, cirkler om danskeren.

Andreas Skov Olsen skal videre nu. Foto: Lars Poulsen

Andreas Skov Olsens præstationer fra VM-kvalen er frisk i erindring, og de skal udnyttes til at finde en ny klub, der kan tilbyde danskeren netop den offensive rolle, som han efterspørger.

Prioriteten for danskeren er at finde en ny klub uden for Danmarks grænser, men mislykkes det, kan det åbne døren for FCK's flirt kan blive gengældt.

Men i første omgang er løverne en brik i spillet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------