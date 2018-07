UEFA sat på plads: Nu er italiensk storklub tilbage i Europa

AC Milan fik sig lidt af et chok, da de fik af vide, at de ikke ville være en del af europæisk fodbold den her sæson, da de ikke har overholdt UEFA's Financial Fair Play.

Nu er der dog gode nyheder for den tidligere så sejrsvante storklub. CAS har nemlig omstødt UEFA's dom, så milaneserne alligevel kan deltage i Europa League, som de kvalificerede sig til via en sjetteplads i Serie A.

Her kan CAS' kendelse læses.

CAS skriver blandt andet, at den nuværende økonomiske situation i AC Milan er forbedret, efter hedgefonden Elliott Management har overtaget ejerskabet.

Beslutningen er samtidig dårlige nyheder for Fiorentina og Christian Nørgaard, der i går blev solgt til Firenze-klubben. Milans sjetteplads sikrer en plads gruppespillet, mens Andreas Cornelius og Atalanta overtager kvalifikationsrunde-pladsen fra Fiorentina, der altså ser ud til at måtte sidde over i 18/19-sæsonens europæiske turneringer.

Hvad er Financial Fairplay? * Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) indførte begrebet Financial Fair Play (FFP) i 2010, fordi man ønskede at bekæmpe stigende gæld blandt fodboldklubber. * Fra 2013 til 2015 måtte klubber maksimalt have en gæld på 45 millioner euro (cirka 334 millioner kroner) i den samlede treårige periode. De næste tre år frem til 2018 er beløbet reduceret til 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner). * Investeringer i stadioner, træningsfaciliteter, ungdomsafdelinger og kvindefodbold er ikke inkluderet i beløbet, da Uefa ønsker at fremme økonomiske investeringer her. Hvilke sanktioner kan ramme en klub, som ikke opfylder FFP? * En klub kan blive udelukket fra deltagelse i de europæiske turneringer. Det er dog sjældent sket. * Både Paris Saint-Germain (PSG) og Manchester City har tidligere fået bøder på 60 millioner euro (cirka 446 millioner kroner). Heraf var 40 millioner euro (cirka 297 millioner kroner) betinget. Begge klubber fik deres trupper i Champions League skåret ned fra 25 til 21 spillere. Kilde: Ritzau

