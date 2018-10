Ukendt dansker slår igennem i toppen af Serie A

Dansk fodbold råder over en spiller, som er fast mand på et hold, der leger med i toppen af Serie A.

Navnet er Joachim Andersen, og han har spillet alle otte ligakampe i denne sæson for Sampdoria, der er nummer fem i Serie A - kun overgået af Lazio, Inter, Napoli og Juventus.

Tilmed har Joachim Andersen været med til at holde styr på defensiven med kun fire indkasserede mål - færrest af alle hold.

- Den første sæson gik lidt stille for sig. Men i denne sæson har jeg fået alle kampe og en masse tiltro fra træneren. Så det har været dejligt.

- Sampdoria er en gammel traditionsrig klub, der er stor respekt om i Italien. Jeg bor i en superfed by, hvor klubben Genoa også holder til. Så der er et stort lokalt rivalopgør, siger han.

Sampdoria-træner Marco Giampaolo brugte ikke Joachim Andersen meget i den første sæson efter skiftet fra Twente i sommeren 2017.

Nu er situationen en anden, og Joachim Andersen spiller hver weekend og over for angribere som Inters Mauro Icardi.

- Icardi var utrolig god. Han var vanvittig. En utrolig klog spiller, siger 22-årige Joachim Andersen.

U21-landstræner Niels Frederiksen har en forklaring på, hvorfor Joachim Andersen er gået lidt under radaren.

- I må til at følge lidt mere med. Vi andre kender ham jo udmærket. Det har vi gjort i mange år. Han har spillet for vores ungdomshold helt fra U16.

- De unge spillere, der tager meget tidligt afsted, og som ikke når at blive superligaspillere i Danmark, kender folk ikke.

- Når de så pludselig slår igennem i udlandet, så siger folk: Hvem fanden er det? Men Joachim har spillet mange år i den hollandske Æresdivision og gjort det fantastisk i Sampdoria, siger Niels Frederiksen.

- Det er historien om en ung knægt, der drog ud og skulle lidt igennem. I de første otte måneder i Sampdoria så han overhovedet ikke holdet, men nu har han fået muligheden og grebet den.

- Det er et højt niveau og nogle gode angribere, han står over for i Serie A, påpeger Niels Frederiksen.

