Undrer sig over Eriksen: Taler grimt i Danmark

- Eriksen er en god fodboldspiller, men vi er nødt til at se, om hans natur er i stand til at passe ind i italiensk fodbold.

De seneste uger har snart sagt alle i den italienske fodboldverden været fremme med en mening om Christian Eriksen, og senest har den magtfulde milliardær Massimo Moratti, der har 16 år bag sig som Inter-præsident, udtalt sig om danskeren, der endnu mangler sit gennembrud i Italien.

Og de undrer sig i Italien, for hvorfor bliver danskeren ved med at score så mange mål, når han er hjemme til landskamp, når han slet ikke er målfarlig for Inter?

Og så er der det med citaterne også. Tuttosport undrer sig over danskerens ord både ved sidste landsholdssamling og ved denne.

- Sandheden er, at Eriksen taler hver gang, han er hjemme med landsholdet. Han kommer med stærke ord som dem, der blev leveret torsdag aften og ikke kunne undgå at lave støj i klubben, skriver avisen.

Og også Inter-siden fcinterpress.com har bemærket ordene fra Eriksen i forbindelse med landsholdssamlingerne.

- Allerede i sidste landskampspause udtrykte Eriksen utilfredshed med situationen. Torsdag øgede han den dosis og kastede en rigtig bombe.

- Ingen kan lide, at danskeren venter, til han er langt væk, før han taler offentligt. Man vil foretrække, at Eriksen havde talt om det på Inters træningsanslæg, lyder det.

Og hvad var det så, at Eriksen sagde? Ekstra Bladet var til stede i torsdag, hvor Eriksen blev spurgt til spilletiden i Inter.

- Det er aldrig sjovt at sidde på bænken, og jeg vil gerne spille så meget som muligt, men i sidste ende er det trænerens beslutning, hvem der skal spille, og det skal man respektere, forklarede Christian Eriksen.

- Jeg føler mig mere frisk, end jeg har gjort før, fordi jeg har fået færre minutter i benene. Mentalt har det selvfølgelig været hårdt, fordi jeg ikke har været vant til at sidde på bænken, men nu har jeg dog vænnet mig til det, sagde han med et skævt smil.

- Min fremtid er noget, jeg skal beslutte med klubben. Jeg har ikke hørt noget, og så vidt jeg ved, skal jeg også være i klubben efter vinter, lød det fra Christian Eriksen i et interview, der med danske øjne ikke var ret kontroversielt.

Hjemme i Italien blev træner Antonio Conte imidlertid hurtigt forholdt Eriksens 'kritik'.

- Alle de valg, jeg træffer, er altid for Inters bedste, og ikke for den enkelte spillers bedste, lød det fra Conte.

- Spillere skal være funktionelle i forhold til en idé og et projekt for at være konkurrencedygtige på både nationalt og internationalt niveau. Den moderne fodboldspiller skal være hurtig, stærk og skal kunne klare modgang. Jeg tager teknikken for givet, hvis du kommer til en klub som Inter, lød det videre.

Eriksen med succes hjemme i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og legenden Giuseppe Bergomi, der med 758 kampe for Inter har spillet næstflest kampe for klubben, mener også, at Eriksen er et problem.

- Efter min mening er han ikke egnet til Serie A, siger Bergomi ifølge Inter Magazine.

- Hvor mange har set Danmark spille, og hvilken præstation han udførte her. Han scorede mål, men hvor mange var straffe?

- Jeg har ikke set det, men jeg ønsker ikke at blive alt for begejstret. Vores fodbold er meget forskellig fra engelsk fodbold, fordi der er få rum.

- Jeg har aldrig været en beundrer af Eriksen. Når jeg ser Tottenham, ville jeg straks have taget Kane eller Son, mens andre ville have kæmpet mere.

- Det var en mulighed i markedet, men det er endt med at sætte træneren i vanskeligheder. Eriksen har også gode kvaliteter, men det er ikke sket i en god situation, siger Bergomi, der er en mand, man lytter til på de kanter med kun Javier Zanetti foran sig på kamplisten.

I denne sæson har Christian Eriksen været med i Inters trup til ti kampe, og han er startet inde fire gange. Han har hverken scoret eller assisteret.

- Eriksen er den rigtige mand

Rammer forsiden: Mystiske Eriksen

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'