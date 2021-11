Usædvanlig gave til spiller

Felix Afena-Gyan reddede Mourinho og Roma fra et skuffende resultat mod Genoa, og det sikrede ham et par nye sko

Det så ikke godt ud for Roma, da de med et kvarter igen stadig ikke havde fået scoret mod Genoa.

Mourinho havde stjernefrøet Nicoló Zaniolo siddende på bænken, men valgte i stedet at smide den ukendte Felix Afena-Gyan i spil i håbet om at bryde dødvandet.

Den 18-årige ghaneser takkede for tilliden ved at kvittere med to mål i de sidste ti minutter, og sikrede dermed romerne en 2-0 sejr.

Nye sko

Jose Mourinho afslørede i et interview efter kampen, at han havde lovet den unge angriber et par nye dyre sko, hvis han scorede.

Afena-Gyan formåede som nævnt at score hele to gange, og den portugisiske træner holdt, hvad han lovede.

Mourinho måtte smide 6450 kroner for at få fat i de Balenciaga-sko, som Afena-Gyan ønskede sig.

Den unge Roma-angriber har spillet tre kampe for Romas seniortrup i indeværende sæson.

Det er blandt andet præstationerne for Primavera-holdet, der har banet vejen til førsteholdet.

Afena-Gyan har scoret seks mål i fem kampe for ungdomsholdet, der lige nu indtager førstepladsen med syv point ned til nummer to.

Romas førstehold klarer det ikke lige så godt og ligger lige nu på femtepladsen i Serie A.