Utrolig opbakning: - Forza Simon

At Simon Kjær er en populær mand i omklædningsrummet i Milano, kan der næppe være tvivl om.

I kølvandet på danskerens korsbåndsskade, som holder ham ude resten af sæsonen, har adskillige holdkammerater valgt at sende en opmuntrende hilsen på sociale medier.

Især AC Milan-spillernes stories på Instagram prydes af Simon Kjær.

Forvarsmakkkeren Fikayo Tomori, der startede den skæbnesvangre kamp mod Genoa ved siden af Simon Kjær i det centrale forsvar, er en af de spillere. Med et foto af de to og et 'Forza' forsøger han at opmuntre holdkammeraten.

Zlatan Ibrahimovic ser til, mens Simon Kjær behandles. Foto: MASSIMO PINCA/Ritzau Scanpix

Det samme gør Matteo Gabbia, der erstattede Simon Kjær efter skaden. 'Forza min ven, alt det bedste', lyder det fra italieneren.

Også anfører Alessio Romagnoli, Samu Castillejo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Sandro Tonali og Franck Kessie er blandt de hilsende spillere. Alle startede de inde i kampen, hvor Simon Kjær gik i stykker.

Mere overraskende er det nok, at ærkerivalen Inter har markeret skaden på klubbens officielle Twitter-konto.

- En mester genkendes ikke kun på måden, han spiller fodbold. Kom snart tilbage, Simon, vi venter på dig på banen på San Siro for at give dig det bifald, du fortjener, lyder det fra Christian Eriksens Inter, hvor Kjærs heltemodige indsats under EM i sommer næppe er glemt.

Foreløbig er Simon Kjær meldt ude resten af sæsonen. Derfor må det være et lille plaster på såret, at VM i Qatar først spilles i november og december og ikke i juni og juli, som det ellers er tradition.

Landstræner Kasper Hjulmand har også kommenteret skaden. Det kan du læse om her.

