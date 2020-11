Utrolige scener: Napoli hylder sin helgen

- Jeg er 90 procent sikker

Selvfølgelig var de alle iført en lyseblå trøje nummer 10 med navnet Maradona henover.

Og så stillede de sig andægtigt op på stribe med hænderne på ryggen og blikket rettet mod Napolis mørke aftenhimmel. Måske med en lille mumlende hilsen i samme retning under det, der skulle være et minuts stilhed.

For på den måde at ære deres navnkundige forgænger, netop afdøde Diego Maradona. Ikonet, der med 115 mål i 259 kampe to gange gjorde Napoli til mestre og en enkelt gang også til vinder af UEFA Cup’en i sine syv sæsoner i klubben fra 1984 til 1991.

Samtlige Napoli-spillere stillede selvfølgelig op i Maradonas trøje nummer 10, før kampen mod Rijeka. Foto: Reuters/Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Sankt Diego kiggede med fra sin himmel. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

En bedrift, der lige siden har præget bybilledet i den syditalienske metropol, hvor portrætter af Diego Maradona kan ses alle vegne som fotos, plakater og malerier.

Desværre kunne spillerne ikke dele det følelsesladede øjeblik med deres normalt 54.000 tifosi på Stadio San Paolo.

Til gengæld havde flere af dem tændt romerlys på vejen mod stadion. Et lysende inferno i rødt, som var nærliggende Vesuv gået i udbrud af vrede over legendens død.

Napoli-fans tog den røde farve i brug udenfor Stadio San Paolo. Foto: Josep LAGO/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi var dybt berørte, da vi først hørte nyheden om Maradonas død, sagde Christiano Giuntoli, Napolis sportsdirektør, til Sky Sport Italia.

- Og da vi lidt senere fik det bekræftet, var det et meget rørende øjeblik for alle her i klubben. Aurelio De Laurentiis (klubbens præsident) og alle gutterne var der.

- Med Diego har vi mistet en del af os selv – alle os, der elsker fodbold og Napoli. Sådan et øjeblik kan kun bringe os sammen, fortsatte han med dybtfølt, latinsk patos.

Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Foto; Reuteres/Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig prydede den argentinske troldmands portræt storskærmen på stadion før og under kampen i Europa League mod Rijeka, der deltager i turneringen på FC Københavns bekostning.

- At se billedet af ham inde på stadion kan give os styrke, mente Giuntoli.

- Der var selvfølgelig stor sørgmodighed i omklædningsrummet før kampen, men spillerne ville ud og vise Diego – som kigger ned til os – hvad vi kan udrette her.

Alligevel var resultat og målscorere for lidt ligegyldige.

Kampen tilhørte under alle omstændigheder den lyseblå trøje nummer 10.

