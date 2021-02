Uventet opbakning: - Eriksen er en mester

Transfervinduet er lukket, og Christian Eriksen er stadig i Inter, selvom det længe har lignet et exit.

Matchvinder-målet mod Milan og en god præstation og samtlige 90 minutter mod Benevento har vendt om på meget.

Nu får han også opbakning fra den tidligere storspiller, den 38-årige Roma-legende Antonio Cassano.

- Eriksen er en stor mester, det er en kendsgerning, uanset om du sætter ham lige foran forsvaret eller længere fremme på midtbanen, siger Cassano ifølge Tuttomercatoweb.

- Han havde bare brug for selvtillid. Conte genovervejer situationen, og jeg håber, at han giver ham mere kontinuitet, for Eriksen er en genert, men professionel fyr, siger Cassano.

Eriksen har fået mere spilletid på det seneste, men skal det fortsætte, vl Conte se mere, slog han fast efter kampen mod Benevento i weekenden.

Han er lidt ligeglad med ordene fra Inter-præsident Giuseppe Marotta, der tidligere på vinteren slog fast, at Eriksen ikke passede ind og skulle væk.

- Jeg spillede under Marotta i Sampdoria, og når det kommer til ledelse, så er han ok, men når det handler om spillere, så var der nogle gange, han end ikke kendte dem.

Eriksen fik ikke den store rolle mod Juventus tirsdag. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

- Her har han enten selv valgt at sige, at Eriksen var ude af projektet, ellers så har træneren sagt det til ham.

- Ud fra Contes idéer så forsvarer Eriksen og giver ikke balance eller intensitet. Her foretrækker han Brozovic i de vigtige kampe, mens Eriksen mere er som en mindre stærk Modric, der ikke forsvarer, siger Cassano.

En ung Cassano over for en ung Simon Kjær i 2009. Foto: Carlo Baroncini/Ritzau Scanpix

Cassano er i dag blevet 38 år og nåede udover Roma og Sampdoria også at spille for Bari, Real Madrid, Milan, Inter, Parma og Verona inden karrierestoppet i 2017.

