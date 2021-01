- Vaccinerede skal på stadion

Tilskuertribunerne på fodboldstadioner i Italien har som i mange andre lande stået tomme det meste af 2020 på grund af coronaviruspandemien.

Men nu er vaccinerne mod covid-19 på vej, og derfor håber præsidenten for den italienske Serie A, at regeringen vil give tilhængere, som er vaccineret, lov til at overvære kampe.

Det skriver netmediet Football Italia.

- Jeg synes, at vi burde få lov til at lukke vaccinerede borgere ind på tribunerne, siger Serie A-præsidenten Paolo Dal Pino til Rai Radio 1.

Regeringen i Rom eller dens sportsminister har endnu ikke reageret på forslaget.

Ifølge Paolo Dal Pino kniber det med kommunikationen mellem fodboldklubberne og regeringen.

- Vi fremlagde en plan på 300 sider til regeringen, om hvordan vi kunne byde tilhængere velkommen tilbage på stadion under sikre forhold med en reduceret kapacitet på 20-30 procent, fortæller han.

- Men vi fik modtog ikke et eneste svar. Ikke engang et telefonopkald. Så jeg håber, at i hvert fald de, som er vaccinerede, kan få lov til at komme ind, siger han.

Som andre lande i EU indledte Italien i dagene efter jul en vaccinationskampagne, der på sigt skal få coronakrisen under kontrol.

Der er dog lang vej endnu.

Indtil videre har omkring 52.000 italienere fået den første af de to doser, som vaccineproducenterne anbefaler.

Det svarer til et pænt fyldt fodboldstadion, men i forhold til Italiens befolkning på cirka 60,4 millioner er det kun 0,09 procent, som har fået det første stik.

Det fremgår af websiden Ourworldindata.org, som løbende følger den globale vaccinationsindsats.

I Italien har der også været forslag om, at alle professionelle spillere burde vaccineres. Det vil give dem mulighed for at spille regelmæssigt uden behov for at opholde sig i 'bobler' eller for at blive testet flere gange om ugen.

- Det er et regeringsspørgsmål, og jeg ønsker ikke at gå ind i det, siger Serie A-præsidenten.

