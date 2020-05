Vækker opsigt: - Jeg levede af pap

Why always me?

Mario Balotelli har gennem sin karriere skabt utroligt mange overskrifter i medierne, og nu skaber den italienske angriber igen opmærksomhed om sig selv.

Det gør han i en live-video på det sociale medie Instagram, hvor han blandt andet fortæller, at han har haft det hårdt i sin coronakarantæne, da han ikke er den bedste gastronom i et køkken.

- Jeg levede nærmest af at spise pap og forsøgte at bide stykker fra væggen, fordi jeg ikke kan lave mad. Efter et par dage fik jeg heldigvis lavet en ordning, så jeg kunne få leveret mad udefra, siger Mario Balotelli i videoen ifølge Goal.com.

- Jeg var ved at blive vanvittig, mens jeg var i isolation. Min datter er i Napoli, min søn er i Zürich, min mor er i en alder, hvor hun er i risiko-gruppen, så hun skal være alene, og mine brødre er i karantæne, tilføjer han.

Dumsmart Balotelli i store corona-problemer

Kan ikke tæmme en bold

Den kontroversielle italiener har været selvisoleret som følge af den barske coronapandemi, hvor især Italien har været ramt, og det samme har Balotellis nuværende klub, Brescia FC.

Og coronapandemien har været alt andet end godt for den 29-årige angriber, der indrømmer, at hans nuværende form på ingen måder er til stede.

- Hvis du afleverer bolden til mig lige nu, vil jeg ikke være i stand til at få bolden under kontrol ved den første berøring. For jeg har ikke trænet i lang tid. Det er faktisk to måneder siden, at jeg sidst rørte en bold. Når man ikke har et løbebånd, så er det umuligt at træne. Så selvom jeg ikke måtte, tog jeg hen i parken for at løbe, lyder det fra Brescia-angriberen.

Mario Balotelli slog aldrig igennem, da han optrådte for Liverpool. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Mario Balotelli er ikke hvem som helst. Han har nemlig været en noget kontroversiel spiller gennem sin karriere. På listen over dumheder hos italieneren tæller blandt andet en sexskandale, hvor han gik i seng med en supermodel, mens kæresten lå og sov nedenunder.

Heller ikke det famøse natteliv har den farverige angriber ikke kunnet holde sig væk fra. I 2012 blev han således afsløret i at have været på stripklub blot 48 timer før en kamp, da han spillede i Liverpool.

På selve banen er listen lang over skandaler og bizarre situationer, hvor Balotelli har været involveret. Alle husker vel kampen mellem Manchester United og Manchester City tilbage i 2011, hvor den 29-årige italiener hev trøjen over hovedet og bar en trøje under klubdragten, hvor der stod 'Why Always me?'

Den italienske angriber har fået serveret flere røde kort i løbet af sin karriere. Her får han en af dem af dommer Martin Atkinson. Foto: Tim Hales/Ritzau Scanpix

Flere gange har det også været svært for Mario Balotelli at holde temperamentet nede, og det har gennem tiden gået ud over en række holdkammerater. I Manchester City kom han op og slås med Micah Richards, mens holdkammeraten Vincent Kompany også var i infight med den temperamentsfulde italiener.

Mario Balotelli kan dog også blære sig med, at han har en række internationale storklubber på sit CV. Han har optrådt for klubber som Liverpool, Manchester City og AC Milan. Han har også været en tur forbi Marseille og OGC Nice.

I denne sæson har Mario Balotelli spillet 19 kampe i Serie A for Brescia, og det er samtidig blevet til fem mål, så kan han stadig score mål.

