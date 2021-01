Værdien rasler ned: Kun en 'overgår'

Det kan godt være, at Giuseppe Marotta har sat Christian Eriksen til salg, men Inter-direktøren og forretningsmanden skal ikke gøre sig forhåbninger om at score en fed fortjeneste på danskeren.

Ifølge Transfermarkts opgørelse er Christian Eriksens værdi faldet med - og hold nu fast - 400 millioner kroner siden skiftet fra Tottenham i januar sidste år.

Dengang vurderede Transfermarkt, at Eriksens værdi lå på 670 millioner kroner. Efter et fodboldmæssigt forfærdeligt år med alt for lidt spilletid er værdien i dag 260 millioner kroner, anslås det.

Ifølge Transfermarkts vurdering toppede Christian Eriksens pris på 745 millioner kroner i sommeren 2019, da Tottenham nåede Champions League-finalen.

Kun 'overgået' af Hazard

Blot en enkelt spiller har lidt et større tab end Eriksen.

Real Madrids Eden Hazard har således fået cuttet 450 millioner kroner af de 900 millioner kroner, man vurderede ham til i begyndelsen af året. Også i belgierens tilfælde er manglende spilletid samt et hav af skader årsagen til det store skred.

Værd at bemærke er det, at Transfermarkt har noteret ud for flere spillere, at coronakrisen er årsag til en del af værditabet. Det er dog ikke tilfældet med hverken Eriksen eller Hazard.

Eden Hazard og Christian Eriksen er begge gået helt i stå efter at være skiftet væk fra Premier League. Foto: Matt Childs/Ritzau Scanpix

Inter slap dog med at betale 200 millioner kroner for Christian Eriksen, fordi hans kontrakt stod til at udløbe blot et halvt år senere, hvor italienerne så reelt kunne hente ham gratis.

Skulle Inter lykkes med at sælge Christian Eriksen, hvis kontrakt først udløber om 3,5 år, for de godt og vel 260 millioner kroner, han vurderes til, vil han blive Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Den titel kan Joachim Andersen prale af efter sit skifte fra Sampdoria til Lyon for 225 millioner kroner.

Transfermarkts liste over de største værditab tæller 40 spillere, men ikke andre danskere end Eriksen. Hele listen kan ses her.

På den omvendte liste over spillere med størst værdistigning er ingen danskere at finde. Der topper norske Erling Haaland imidlertid med et plus på 400 millioner kroner. Den liste kan ses her.

