Vanvid! Legendarisk storklub kan ryge på auktion

I april 2017 blev AC Milan solgt til en ny kinesisk ejer, Yonghong Li, for cirka 5,5 milliarder kroner. Købet kunne dog kun lade sig gøre, fordi det amerikanske investeringsselskabElliott Management ydede et lån til Yonghong Li på mere end 2,2 milliarder kroner. Disse penge skal være betalt tilbage inden oktober 2018, og hvis det ikke sker, hvis Elliott Management overveje at sætte klubben på auktion og sælge til højestbydende.

Det er Paolo Scaroni, et bestyrelsesmedlem i AC Milan som repræsenterer Elliott Management, som ifølge FootballItalia stiller et ultimatum til klubben og Yonghonh Li i et interview med TeleLombardia. Modtager Elliott Management ikke sine penge, vil ejerskabet nemlig overgå til dem. Og selskabet er ifølge Paolo Scaroni ikke interesseret i, at eje en fodboldklub.

- Scenariet er, at kreditoren Elliott sælger klubben for at få sine penge tilbage. Den resterende sum af salget vil derefter overgå til Mr Li. Salget ville gå til højestbydende.

Han fortæller, at klubben arbejder på at skaffe kapital, blandt andet ved at forsøge at tiltrække store sponsoraftaler fra Kina. Klubben og Yonghong Li har derfor tid at at rejse pengene der skal til, for at indfri lånet.

