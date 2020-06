Vanvittig milepæl: Så meget har han tjent

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

De fleste kunne nok godt tænke sig at være i fodboldspilleren Cristiano Ronaldos sko, når det kommer til spørgsmålet om penge.

Den portugisiske verdensstjerne har nemlig i løbet af sin karriere tjent så mange penge, at han er den første spiller i historien, der runder et svimlende beløb af hele en milliard amerikanske dollars (ca. 6,5 milliarder danske kroner).

Det skriver mediet Forbes, der hvert år opgør en oversigt over, hvilke sportsatleter der har tjent flest penge i det seneste år.

Og det er ikke ligefrem småpenge, som Juventus-stjernen tjener på årlig basis. Faktisk er han ifølge Forbes' nyeste opgørelse den fjerde bedst betale atlet i verden med en vanvittig årsløn på hele 105 millioner dollars svarende til 690 millioner danske kroner.

Cristiano Ronaldo er desuden blot den tredje atlet i historien, der runder den flotte milepæl. Han gør dermed golfstjernen Tiger Woods selskab samt den tidligere bokser Floyd Mayweather.

Glorværdig karriere

Når man tjener gode penge, har man som regel også arbejdet for sagen. Det kan man i den grad sige er tilfældet om Cristiano Ronaldo.

Han har nemlig vundet prisen som verdens bedste fodboldspiller (Ballon d’Or) hele fem gange. Samtidig har han scoret et hav af mål i Champions League samt i en række af de største europæiske ligaer.

Så portugiserens præstationer på fodboldbanen taler sit tydelige sprog, og de fleste fodboldfans verden over kender Cristiano Ronaldo som en verdensstjerne.

Hvad nogle dog ikke ved er, at han gennem karrieren er blevet solgt til forskellige klubber for et svimlende beløb af hele 650 millioner amerikanske dollars. Og hvis du omregner det til danske kroner, får man et vanvidsbeløb på hele 4,27 milliarder kroner.

Men her stopper de millioncifret beløb langtfra. For det forventes, at den samlede sum af transferkroner vil stige til en værdi af 765 millioner amerikanske dollars (fem mia. kr.).

Dette skyldes, at Cristiano Ronaldo i sommeren 2018 blev solgt til Juventus fra den spanske storklub Real Madrid for en pris i omegnen af 750 millioner kroner. Kontrakten udløber først i 2022.

Den 35-årige portugisiske stjernes værdi kan derfor stige, da kontrakten indeholder en klausul, der gør, at værdien på Ronaldo kan forhøjes med op mod 17 millioner euro.

