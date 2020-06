Vanvittige scener: - Det gør ondt at se

Masser af Napoli-fans strømmede sammen for at fejre klubbens finalesejr over Juventus, selv om at større forsamlinger forbydes i Italien

Onsdag aften bragede Juventus og Napoli sammen i Coppa Italia-finalen på et tomt Stadio Olympico i Rom, hvor tilskuere var forment adgang i frygt for at sprede coronavirus.

Da Napoli-angriber Arkadiusz Milik afgjorde finalen i straffesparkskonkurrencen, brød jublen dog ud.

De mange fans, der så kampen på tv i Napoli i det sydlige Italien, kunne ikke lade være med at strømme ud på gaden for at fejre klubbens første trofæ i seks sæsoner.

Det er til trods for, at det stadig er forbudt at forsamles i større grupper offentlige steder i Italien.

Vilde scener: Fest i Napoli 1 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix 2 af 10 Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix 3 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix 4 af 10 Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix 5 af 10 Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix 6 af 10 Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix 7 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix 8 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix 9 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix 10 af 10 Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix

Hos verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) vækker Napoli-fansenes beslutning om at feste sammen bekymring.

- Det gør ondt at se disse billeder, hvis vi tænker tilbage på udbruddet i kampen med Atalanta i begyndelsen af epidemien i Lombardiet. Jeg vil ikke have, at det gentages lige nu, siger vicedirektøren hos WHO, Ranieri Guerra, til Rai 3, ifølge den italienske avis La Gazzetta dello Sport.

Han henviser til Champions League-opgøret mellem Atalanta og Valencia, som efterfølgende blev kaldt en 'biologisk bombe'. Læs mere om det her.

- I øjeblikket har vi ikke råd til sådan noget. Heldigvis skete det i Napoli, hvor guvernøren og borgmesteren har stramme restriktioner, og hvor udbruddet af virussen er lavere end andre steder, siger han.

Italien er et af de lande, der har været hårdest ramt af coronavirus. Over 34.000 er døde i landet, ifølge John Hopkins University. Det er især Norditalien, der har været hårdt ramt.

