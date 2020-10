Vanvittigt rekordbud: Tre milliarder og Ronaldo

Juventus pønser på at slå transferrekorden for at sikre Kylian Mbappé til Torino

Tre milliarder kroner plus Cristiano Ronaldo i bytte er, hvad de italienske mestre Juventus overvejer at smide på bordet til Paris St. Germain for at sikre en aftale med Kylian Mbappé, skriver Daily Mail.

Ifølge Torino-avisen Tuttosport er Juventus fuldt bevidste om, at de ikke har plads til både den franske superstjerne og portugiseren, som næste sommer vil være 36 år.

Ronaldos nuværende kontrakt løber indtil 2022 med en ugeløn på en små fem millioner kroner.

Af flere omgange har Cristiano Ronaldo været sat i forbindelse med den parisiske stolthed, men det er absolut ingen garantier for, at den vil lege med trods så enormt et bud, der vil overgå Neymars skifte fra Barcelona til Paris med længder.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Real Madrid er nemlig også yderst interesseret i den 21-årige franskmand, og følelserne er gensidige.

Ifølge den spanske sportsavis AS er kongeklubben favorit til at sikre den eftertragtede kantspillers underskrift.

Mbappé har takket nej til en megakontrakt for PSG, som ville udløse over en milliard kroner for fem sæsoner, fordi han gerne vil spille under sin mentor Zinedine Zidane.

Real Madrid-præsident Florentino Pérez er personligt involveret, da Barcelona også har meldt sig in i kapløbet.

Kandidat til præsident-posten hos den catalonske rival Víctor Font ønsker nemlig at lave en Luís Figo på Real Madrid ved at sikre sig Kylian Mbappé.

I sin tid sikrede Florentino Pérez sig Figo på en kontroversiel transfer fra Barcelona til Real Madrid i forbindelse med præsidentvalget i den spanske hovedstadsklub.

