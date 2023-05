Verdensmester blev den store helt: Inter genvinder titel

Inter hentede onsdag aften sølvtøj til pokalskabet.

Med en sejr på 2-1 over Fiorentina sikrede klubben sig trofæet i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

På den måde fik Milano-klubbens spillere mulighed for at øve sig på pokalløft, inden de 10. juni skal møde Manchester City i Champions League-finalen, hvor endnu et trofæ er på spil.

Lautaro Martínez blev den helt store helt for Inter i pokalfinalen, der blev spillet på det olympiske stadion i Rom.

Med to mål sørgede argentineren for, at Inter diskede op med et effektivt comeback, efter at Fiorentina scorede til 1-0 allerede i tredje minut.

Det er anden sæson i træk, at Inter vinder Coppa Italia.

Men klubben fik altså en forfærdelig indledning på onsdagens finale. Kort efter startfløjt lå bolden i nettet bag keeper Samir Handanovic.

Jonathan Ikone lagde bolden fladt på tværs af feltet, og ved bageste stolpe dukkede Nicolas Gonzales op og prikkede den ind.

Føringen holdt indtil det 29. minut, og så gik det stærkt.

Lautaro Martínez modtog en formidabel dybdeaflevering fra Marcelo Brozovic og høvlede kuglen i nettet med vristen.

Otte minutter senere var han på spil igen, da Nicolò Barella tippede bolden ind i feltet, hvor argentineren på ganske akrobatisk facon svingede højreskøjten op i luften og dirigerede bolden i mål.

