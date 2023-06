Verona vinder overlevelseskamp og bliver i Serie A

Verona bliver i Serie A.

Det står klart, efter at holdet søndag vandt en begivenhedsrig overlevelseskamp mod Spezia om at blive i Italiens bedste fodboldrække.

De to hold var endt som nummer 17 og 18 i Serie A-tabellen med lige mange point og skulle derfor ud i en vind-eller-ryk-ned-kamp, som blev spillet på neutral bane.

Kampen endte 3-1 efter en eksplosiv indledning. Efter 25 minutter stod der således 2-1 til Verona, der kom yderligere foran kort før pausen.

Her scorede Cyril Ngonge med sit andet mål i kampen til 3-1, hvilket altså endte med at blive slutresultatet.

Det så ellers ud til at blive til flere mål efter pausen. Midtvejs i anden halvleg fik Veronas Davide Faraoni et rødt kort for at have clearet bolden på egen målstreg med hånden, og i samme situation fik Spezia straffespark.

Men M'Bala Nzola brændte fra 11-meterpletten, og Verona kunne ånde lettet op og fik efter en intens slutning på kampen kæmpet sejren i hus.

Oliver Abildgaard så hele kampen fra Veronas bænk.

Mens Spezia ryger ud af Serie A, så rykker Cagliari op fra Serie B. Det blev afgjort kort før slutfløjtet i Spezia-Verona.

Her vandt Cagliari 1-0 over Bari i en kamp om en billet til Serie A. Leonardo Pavoletti blev den helt store helt for sardinierne.

Efter at være blevet skiftet ind i 89. minut scorede han kampens ene mål lidt over tre minutter inde i tillægstiden.