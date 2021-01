- Vi har ikke råd til flere fejl

Juventus' træner, Andrea Pirlo, understreger, at holdet ikke har råd til at smide mange flere point i denne sæson.

Det siger han, efter at holdet søndag aften sikrede sig sin tredje sejr i træk i Serie A med en 3-1-sejr over Sassuolo.

Resultatet betyder, at Juventus fortsat er syv point efter AC Milan i toppen af ligaen, men med en kamp i baghånden.

- Vi har allerede lavet for mange fejl i denne sæson. Efter Milans sejr over Torino (lørdag, red.) forstod vi, at vi havde brug for maksimal koncentration for at få sejren hjem, siger Pirlo.

Han tilføjer, at det var vigtigt for holdet at bevare momentum, efter at Juventus onsdag meldte sig ind i titelkampen igen med en sejr over netop AC Milan på udebane.

- Det var vigtigt at vinde i dag for kontinuitetens skyld, og fordi kampen onsdag på San Siro ellers ville være ligegyldig, siger Juventus-træneren.

I søndagens opgør måtte de forsvarende italienske mestre vente helt indtil de sidste ti minutter, før kampen blev afgjort på to scoringer fra Aaron Ramsey og Cristiano Ronaldo.

Det var på trods af, at Sassuolo fik en mand vist ud i slutningen af første halvleg.

- Det var en hård kamp, som vi håndterede skidt efter udvisningen. Men det vigtigste var at vinde, selv om vi var en smule uorganiserede, siger Pirlo.

Juventus' næste kamp i Serie A er et topopgør mod Inter 17. januar.

