Vigtigt møde: Her kan Eriksen få svar

Gazzetta dello Sport fortæller, at Eriksen ved sit næste kontrolbesøg i Danmark kan få grønt lys til at genoptage let træning

Christian Eriksen tager frem og tilbage mellem Italien og Danmark for tiden, men snart kan han indfinde sig i hjemlandet i en længere periode.

Den italienske sportsavis Gazzetto dello Sport, der har base i Milano, fortæller, at den danske superstjerne om en måneds tid skal forbi Danmark til kontrol, og her kan han få beskeden om, at han må begynde let træning. En tur på motionscykel, let løb og lidt boldkontakt.

Det må sikkert være tiltrængt, når man har brugt det meste af sin liv på at perfektionere arbejdet med den lille runde ...

Det er ifølge den italienske avis det danske sundhedsvæsen, der har hånd i hanke med Eriksens videre forløb, men Inters sundhedsektor følger nøje med.

De beretter desuden, at Eriksen efter en periode i Danmark har nydt at være tilbage i Italien med familien, og de har også noteret sig, at danskeren beredvilligt har stillet op til billeder, når det lykkedes fans at genkende ham trods solbriller og kasket.

Eriksens situation følges tæt i Italien. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Ingen træning i Italien

Hvis Danmarks nummer ti får grønt lys til at starte den lette træning, så vil det skulle foregå i Danmark, for i Italien tillades organiseret træning ikke, hvis en spiller har pacemaker.

Hans situation kan ændres, hvis apparatet tages ud, men det skal selvfølgelig være forsvarligt - og ønsket af Eriksen selvsagt.

Under alle omstændigheder regner avisen med, at alle må væbne sig med tålmodighed indtil 2022, før der kan være svar om fremtidsudsigterne. Inter har da heller ikke registreret ham til hverken Serie A eller Champions League.

Eriksen i landsholdslejren i dagene op til den frygtelig juni-aften. Foto: Lars Poulsen

Damsgaard og Eriksen sammen

Den danske landstræner, Kasper Hjulmand, fortalte for nylig TV2, at han fortsat håber på at få Eriksen tilbage på et tidspunkt.

Umiddelbart har Damsgaard taget en stor rolle i Eriksens fravær, men landstræneren kan godt se begge playmakere på holdkortet.

- Jeg kunne godt have tænkt mig at se de to på samme hold - det, håber jeg stadigvæk på, kan ske, siger han.