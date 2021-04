Vil belønne 'røverkøbet' Simon Kjær

Både på det danske landshold og i italienske AC Milan er Simon Kjær en af de første på holdkortet, og den danske landsholdsanfører har været særdeles velspillende over det seneste års tid.

Og det vil AC Milan efter sigende nu belønne ham for.

Den italienske storklub er nemlig interesserede i at forlænge Simon Kjærs kontrakt, som i øjeblikket står til at udløbe i sommeren 2022. Det skriver mediet Calciomercato.

Direktørerne Paolo Maldini og Frederic Massara håber på at kunne forlænge aftalen med den blonde forsvarsgeneral med et enkelt år, så Kjær vil være knyttet til klubben indtil sommeren 2023.De har efter sigende også så småt taget hul på diskussionerne med spillerens lejr.

Mediet storroser samtidig Kjær, som beskrives som en vigtig leder og en del af 'limen', der holder spillerne sammen. Alt i alt konkluderer de, at det var et røverkøb, da AC Milan købte ham for 26 millioner kroner fra Sevilla i sommer.

Siden har den 32-årige stopper været fast mand i Milano-klubbens forsvar, og det er hidtil blevet til 32 kampe for hans vedkommende i denne sæson.